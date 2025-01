Até quando o BC poderá aumentar a Selic? Economistas veem limites

É uma quase unanimidade que o Copom (Comitê de Política Monetária) definirá nova alta de um ponto percentual, elevando de 12,25% para 13,25% nominais ao ano a taxa básica de juros (taxa Selic), na reunião desta quarta-feira (29).

O que se mantém como dúvida — e divide opiniões — é o tipo de indicação, se houver, dos próximos passos da política de juros, no comunicado divulgado logo após o encerramento do encontro, com o resumo do que foi discutido e decidido pelo colegiado de diretores do Banco Central, na primeira reunião sob o comando efetivo do novo presidente, Gabriel Galípolo, indicado por Lula.

Na última reunião do ano passado, em dezembro, o Copom informou que previa duas altas de um ponto, nas duas primeiras reuniões de 2025. Se essa indicação for confirmada, a taxa básica estará em 14,25%, a partir de 20 de março, com a taxa real acima de 8% ao ano.