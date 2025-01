Desinformação sobre 'taxação do pix' reflete país acostumado a sonegar

O mais incrível nessa história da "taxação do pix" é que não se trata de uma novidade. Enquadrar na chamada "malha fina" o contribuinte que não comprova a origem dos recursos para os bens lançados na declaração anual de ajuste do Imposto de Renda, ou, simplesmente, não comprova abatimentos, como os com despesa médica, é ação corriqueira da Receita.

Gambiarras

Sonegar é um outro lado do histórico e famoso "jeitinho brasileiro", do qual muitos ainda hoje se orgulham. Entre outros inúmeros defeitos, o "jeitinho" e a sonegação exigem a aplicação de esforços extras para chegar a resultados piores do que seriam possíveis alcançar apenas cumprindo a lei. O intensivo recurso a gambiarras é uma das razões para a renitentemente baixa produtividade da economia brasileira.

Para muitos, inclusive e em especial, pequenos prestadores de serviço — aquele imenso contingente de gente se virando como pode sob a capa do empreendedorismo —, a sonegação surge como meio de sobrevivência. Com custos altos e produtividade baixa, a saída que se apresenta é em salvar "algum" operando sem recibos ou comprovantes. Trata-se, porém, de um caminho seguro para decepções e fracassos.

Nenhuma razão torna a sonegação uma coisa positiva. Se acaba beneficiando alguns, prejudica a sociedade como um todo, e principalmente os mais pobres. Tanto quanto o governo deixa de arrecadar com o recolhimento obrigatório de tributos, menos recursos estarão disponíveis para programas sociais, segurança e transporte públicos, Saúde e Educação e outras obrigações do Estado.

A sonegação, no fim da linha, acaba igualando traficantes, contrabandistas e outros contraventores, que obtém renda à margem da lei, ao cidadão que trabalha na informalidade ou por conta própria e não faz o devido recolhimento dos tributos relativos a seus rendimentos. Cada vez mais, na falta de comprovação da origem de recursos para os bens que adquire ou serviços que consome, a vida desses cidadãos terá de correr numa via paralela e subterrânea. Esse curso paralelo traz custos e riscos muito maiores.