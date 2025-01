'Retrospectiva' 2025: o que 'aconteceu' no ano que está começando

Isso refletiu um comportamento melhor da atividade econômica, cujo crescimento chegou, no fim do ano, a 2,5%, contra previsões de expansão de 2%, com taxa de desemprego em 4%, baixo para os padrões americanos, entre outras razões para redução do contingente de mão de obra imigrante.

No fim das contas, entre fazer o que prometia, o que levaria a uma valorização do dólar, e manter a moeda menos valorizada, para ajudar nas exportações e na contenção de importações, como desejava, Trump ficou no meio do caminho.

Assim, os núcleos da inflação americana se contiveram perto da meta, ligeiramente acima de 2%, permitindo ao Fed (Federal Reserve, banco central americano), que leva a sério o mandato para manter a economia em bom nível de atividade, fazer três cortes nos juros de referência ao longo do ano.

Juros caem e fiscal na mesma

Um dólar menos valorizado mundo afora abriu espaço para o Banco Central brasileiro moderar as altas de juros básicos, a partir do segundo semestre. Em linha com um desaquecimento da economia, também causado pelo efeito defasado dos juros altos meses antes, foi possível iniciar um ciclo cauteloso de cortes na taxa Selic, depois de um pico de 14,75% até o meio do ano.

No campo das contas públicas, as incertezas continuaram alimentando o mais acirrado debate sobre a condução da economia. O governo, sob pressão contínua no campo fiscal, fez mais cortes de gastos, ampliou a "limpeza" de despesas, depois do pacote considerado tímido de 2024, e conseguiu obter novo recorde de arrecadação.