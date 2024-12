Incertezas sobre taxação de rendas altas são o motor da explosão do dólar

São muitas, como sempre são, as possíveis hipóteses e explicações para os movimentos de alta nas cotações do dólar, que sucessivas intervenções desde a semana passada, já tendo somado perto de US$ 10 bilhões despejados pelo Banco Central no mercado cambial, não estão sendo capazes de conter.

É possível que, enquanto não forem bem determinadas as regras para a tributação de rendas acima de R$ 600 mil anuais (R$ 50 mil mensais), anunciadas, mas não definidas pelo governo, ou, então, simplesmente oficialmente adiadas, nenhuma intervenção direta do BC, vendendo dólares no mercado cambial, terá sucesso em conter a alta das cotações.

Neste momento de forte pressão de compra da moeda americana no mercado brasileiro, os impactos sobre o real têm origem, entre outros, nos seguintes fatores: