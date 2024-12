Kupfer: real é moeda que mais desvaloriza no mundo, e isso não é novidade

Então, quando há uma perspectiva para a valorização do dólar, os capitais do mundo inteiro correm para o dólar, porque o mercado americano ainda é considerado o mais seguro. José Paulo Kupfer, colunista do UOL

O segundo ponto apresentado por Kupfer seria o peculiar mercado cambial brasileiro.

O nosso mercado de dólar à vista, de compra e venda, é um mercado pequeno, não está nem entre os 20 maiores do mundo em volume diário. Porém, o mercado de derivativos de dólar, de contratos de dólar na bolsa brasileira, na B3, é o segundo maior do mundo. Só perde para os Estados Unidos.

Então, o que acontece? Esse mercado de derivativos de dólar, onde se negocia contratos de dólar em reais, não entra dólar nesse mercado, ele por ser muito mais líquido, muito maior do que o mercado à vista, e isso é uma jabuticaba brasileira, ele é que forma o preço do mercado à vista.

Então, a moeda brasileira, o real, neste momento, é a que mais desvaloriza no mundo. Isso aí não é novidade. Toda vez que o dólar tem movimento de valorização no mundo inteiro, a moeda brasileira é a que mais desvaloriza ou pelo menos uma das três que mais desvaloriza porque tem essa peculiaridade: mercado de derivativos de contratos de dólar em real na bolsa brasileira. José Paulo Kupfer, colunista do UOL

E, por fim, no terceiro ponto, Kupfer argumentou que a alta do dólar também tem parcela de culpa do governo Lula.