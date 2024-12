Mesmo antes de reassumir Casa Branca, Trump já é figura importante da política econômica global

De fato, as autoridades do Fed não apenas reduziram as projeções de cortes nas taxas de juros em face da inflação persistente, como também o chair da autoridade monetária dos EUA, Jerome Powell, disse que alguns membros do banco também tentavam avaliar como as tarifas comerciais planejadas por Trump, a redução de impostos e as restrições à imigração poderiam afetar a política monetária.

O resultado foi que os banqueiros centrais dos EUA apresentaram estimativas de um crescimento maior no próximo ano do que o estimado anteriormente, mas também uma inflação notavelmente maior.

Isso fez com que Powell pedisse repetidamente "cautela" em relação a cortes adicionais nos juros a partir de agora, o que desencadeou uma queda nos preços das ações e uma recalibração das estimativas do mercado para uma maior flexibilização monetária. Agora, apenas um único corte nas taxas do Fed é esperado para 2025.

"Algumas pessoas deram um passo muito preliminar e começaram a incorporar estimativas altamente condicionais dos efeitos econômicos das políticas em suas previsões nesta reunião", disse Powell quando perguntado se as políticas de Trump eram levadas em conta no pensamento das autoridades.

"Algumas pessoas disseram que não o fizeram, e outras não disseram se o fizeram ou não. Portanto, temos pessoas fazendo várias abordagens diferentes em relação a isso, mas algumas identificaram a incerteza das políticas como um dos motivos para escreverem mais incerteza em relação à inflação."

Na Ásia, o Banco do Japão manteve nesta quinta-feira as taxas de juros ultrabaixas, já que a ameaça das políticas de Trump lançou uma sombra sobre a economia do país, dependente de exportações.