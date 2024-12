PIB dá surra na teoria de que dívida pública alta inibe investimento

A economia brasileira continuou surpreendendo os economistas também agora no terceiro trimestre de 2024. O crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), em relação ao segundo trimestre foi de 0,9%, acima das projeções, que variavam de 0,6% a 0,8%, para o período. Os resultados do PIB, entre julho e setembro, foram divulgados nesta terça-feira (3) pelo IBGE.

É uma alta forte, de 4%, quando se compara com o resultado do terceiro trimestre de 2023. Mas mostra uma desaceleração no ritmo de crescimento, na comparação com os trimestres anteriores de 2024. A economia avançou 1,1%, nos primeiros três meses do ano, depois de crescer 1,4%, no período abril a junho.

Menor ritmo de crescimento

Quando se anualizam essas taxas de crescimento trimestral, tem-se uma ideia melhor da redução no ritmo de expansão econômica. Se o crescimento deste terceiro trimestre se repetisse por outros três trimestres, a taxa anualizada de expansão do PIB seria de 3,7%, ao passo que a do segundo trimestre, em igual tipo de cálculo, avançou 5,7%.