Crise do dólar não reflete realidade econômica, mas conflito pobres x ricos

Como o governo anunciou que pretende enviar ao Congresso medida de tributação mínima de rendas altas, acima de R$ 50 mil mensais (R$ 600 mil no ano), mas não informou nada sobre o que será taxado e em quanto, acabou deflagrando um movimento preventivo de reaplicação de recursos, para fugir da futura tributação.

O caminho natural dessa realocação é resgatar a aplicação, converter os recursos em dólar e remeter para contas ou fundos no exterior. Há indicações, certamente conhecidas pelo BC, de que está ocorrendo uma gigantesca realocação de recursos, pressionando as cotações do dólar.

Fiscal

Existem desequilíbrios fiscais, mas classificar a situação atual das contas públicas de "crise fiscal" é um exagero. Os números comprovam que não tem havido piora, ao contrário, há melhora, embora pequena e insuficiente para reduzir a dívida pública no curto prazo.

No começo de 2024, por exemplo, os analistas do mercado financeiro esperavam déficit fiscal de 0,8% do PIB (Produto Interno Bruto) e uma dívida pública líquida (em que são descontados os carregamentos de juros das reservas internacionais) de 64,25% do PIB. As previsões para o crescimento do PIB eram de 1,6%. Com essas projeções, não havia esse estresse todo com a "crise fiscal".

Agora no fim do ano, os analistas esperam uma dívida líquida de 63% do PIB e déficit primário de 0,5%, PIB crescendo 3,5%, com desemprego em níveis mínimos e renda sustentada. As previsões de inflação, de fato, pioraram: eram de 3,9% em 5 de janeiro e agora vão a 4,9%. Mas a distância do teto de tolerância do sistema de metas, de 4,5%, não merece a acusação de descontrole inflacionário.