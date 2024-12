Inflação cheia de dezembro ficará acima do IPCA-15; 2024 fecha em 5%

A inflação, medida pelo IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), terminou 2024 com alta acumulada de 4,7%, pouco acima do teto do intervalo de tolerância do sistema de metas, que é de 4,5%. No mês de dezembro, a alta de preços entre 16 de novembro e 15 de dezembro foi de 0,34%, abaixo da mediana das previsões do mercado.

Conhecido como a "prévia" da inflação mensal, o IPCA-15, em dezembro, não deverá retratar bem a variação do índice cheio neste último mês do ano — a "prévia" desta vez não será tão prévia assim. As projeções para o IPCA cheio de dezembro, cujo resultado só será conhecido na segunda semana de janeiro, estão apontado elevação entre 0,5% e 0,6% sobre novembro.

Mais um estouro do teto

A inflação oficial de 2024, se confirmadas as previsões, fechará em torno de 5%. Como em 2021 e 2022, a variação do IPCA, em 2024, superará o teto do intervalo de tolerância.