Menos inflação em novembro, mas explosão na alta de carnes até o fim do ano

Pressão em setores sensíveis

Destaque incômodo, inclusive para o presidente Lula, um fã confesso de churrascos, nas altas de preços projetadas para as carnes, neste fim de ano. Projeções do economista apontam inflação em torno de 20% para o item carnes no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo IBGE.

"Leituras mais recentes apontam forte pressões em carnes bovinas no atacado, com alta de preços superando 30% em 2024, a mais intensa desde 2019. Tamanha variação, ainda que de modo defasado e irregular, aparecerá no varejo". Fábio Romão, economista da LCA Consultores.

No conjunto, segundo previsões do economista, a inflação, medida pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), no acumulado em 12 meses, recuará, ligeiramente, de 4,8% em outubro para 4,6 em novembro e também em dezembro. Fechará 2024, portanto, mais uma vez com estouro do teto do intervalo do sistema de metas, que é de 4,5%.

Pressões por cortes de gastos

As pressões inflacionárias aumentaram no trimestre final do ano. Efeito do prolongado período de estiagem, os preços dos alimentos e as tarifas de energia elétrica impulsionaram os índices de inflação. Esse impulso foi intensificado pelas altas nas cotações do dólar e o aquecimento no mercado de trabalho.