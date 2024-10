'Elites dominantes impediram o Brasil de ficar rico', diz economista

Em sua coluna de outubro no jornal "Valor", o economista Naercio Menezes, professor do Insper e da FEA-USP (Faculdade de Economia, da Universidade de São Paulo), produziu uma espécie de "tropicalização" das teorias dos ganhadores do Nobel. Menezes traz dados que relembram e comprovam as resistências da elite dirigente brasileira em aceitar a inclusão da população aos benefícios do progresso social e econômico.

Para começar, como lembra Menezes, a possibilidade de mudança nesta situação vexatória pelo caminho recomendável do voto em eleições regulares demorou até 1985 para ser universalizada, pois até essa data recente no tempo histórico analfabetos não podiam votar.

A esse respeito, o economista, especialista em economia da educação, mostra que a evolução educacional brasileira se caracterizou por grande lentidão até pelo menos fins do século 20. Menezes compara a evolução do percentual de americanos adultos com ensino médio, entre 1940 e 1970, de 25% para 50%, com a evolução de 1,5% para 7% do total de brasileiros adultos, no mesmo período.

Também recorda que, para uma população de 35 milhões de pessoas em 1970, havia apenas 570 mil brasileiros com ensino superior completo. Não é por coincidência que cotas sociais e raciais para ingresso na universidade só foram adotadas, depois de vencer gigantescas resistências, já no século 21.

O mesmo em relação à saúde. Hospitais públicos eram exceção até a criação do SUS (Sistema Único de Saúde), na Constituição de 1988. Só no limiar do século 21 foram adotados programas de assistência social em escala.

"Sem uma população educada e saudável trabalhando nos diversos setores da economia ficou impossível nos aproximarmos dos países ricos atingindo a fronteira tecnológica.", escreve Menezes.