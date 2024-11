Abolir 6x1 é legal, mas é bom ir devagar com o andor

Acabar com a escala de trabalho 6x1 é legal, mas é bom ir devagar com o andor, afirmou o colunista José Paulo Kupfer no Análise da Notícia desta quarta (13).

As coisas evoluem, a tecnologia evolui, e hoje não é igual a ontem. Quando foi introduzido o 13º salário, ou como têm falado também, é uma analogia que eu considero razoável, quando acabou a escravidão, também parecia que não ia dar, mas deu, e quer saber, do meu ponto de vista, deu, e deu razoavelmente bem. O 13º hoje, ninguém levanta dúvidas sobre os benefícios que ele trouxe.