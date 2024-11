No Brasil, efeitos do Trumpnomics, versão do Reaganomics, devem ser mistos

Uma contrapartida entre uma lista de contrapartidas, contudo, pode ser localizada no fato de que uma taxa de câmbio mais desvalorizada ajudaria a acelerar ainda mais as exportações, trazendo dólares e, no fim da linha, até aliviando as cotações da moeda americana.

Dólar mais puxado, ao lado de medidas de estímulo a exportadores e práticas comerciais passíveis de não serem consideradas "justas" são fragilidades que podem ser alvo de medidas protecionistas contra o Brasil.

Na Bolsa, os efeitos previsíveis tendem a ser mistos. Empresas como as siderúrgicas com unidades nos Estados Unidos, e outras, que que exportam produtos foram das barreiras que podem ser criadas nos EUA, tendem a ser beneficiadas pelo protecionismo tarifário que Trump defende.

Também é possível imaginar um incremento forte nos investimentos chineses no Brasil. Um foco deverá ser o incremento da produção de veículos no país, em reação às pesadas barreiras de importação a produtos chineses nos EUA.

Falando nisso, pode-se imaginar novos avanços nas relações comerciais e econômicas do Brasil com a China. Na verdade, não seria mais do que a intensificação de uma tendência já bem estabelecida. Pode-se também esperar maior proximidade do país com os Brics e mais estímulos a iniciativas de restrição da influência do dólar nos negócios internacionais.

Embora os Estados Unidos ainda sejam parceiro comercial brasileiro de peso, sobretudo quando se trata do comércio de manufaturados, faz tempo que a China, ainda que com concentração em commodities agrícolas e minerais, se mantém no topo da corrente de comércio brasileira com o mundo.