Resistência a rever renúncias fiscais é o que obriga cortar gastos sociais

Os cortes de gastos exigidos, que inevitavelmente atingirão áreas de atendimento social, não passam de 60% do total que deixou de ser destinado aos cofres públicos com as isenções e desonerações declaradas pelas empresas. Na verdade, o volume de receita que deixou de ser recolhido entre janeiro e outubro equivale a menos de 15% de todas as renúncias fiscais previstas para 2024 — grande parte delas sem que se saiba bem os critérios de concessão e, mais do que isso, sem avaliação do que realmente trazem em contrapartida para a economia e a sociedade.

Subsídios, isenções, desonerações, abatimentos e outras renúncias fiscais que se traduzem em perda de receita pública, nas esferas federal e estadual, somarão pelo menos R$ 750 bilhões, neste ano, segundo projeções do inédito "Relatório Nacional sobre Gastos Tributários", divulgado nesta quarta-feira (13). No jargão da área fiscal, essas renúncias recebem o nome de gastos tributários.

É uma montanha de dinheiro, que equivale a quase 7% do PIB, e que não engloba todas as possíveis renúncias fiscais. Segundo os autores do documento, o volume de recursos envolvidos deve ser maior.

Conta incompleta

Há gastos tributários que não são classificados como tal, embora expressem renúncias fiscais. Além disso, a coleta de informações sobre gastos tributários nos estados, onde os critérios de classificação são ainda menos padronizados do que no âmbito federal, permanece incompleta, e não há dados sobre o que é destinado por municípios como incentivo fiscal a setores e grupos econômicos.

O relatório brasileiro sobre gastos tributários faz parte de um esforço internacional para ampliar a transparência na concessão e, em consequência, a própria capacidade de avaliação das contrapartidas oferecidas pelos benefícios concedidos.