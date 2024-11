Recuo forte dos mercados mostra chantagem da Faria Lima com o governo

Também as taxas de juros futuras mostraram alívio em relação à semana passada. Nos contratos mais longos, com vencimento em 2033, a queda foi de mais de 20 pontos, já abaixo de 13% ao ano.

Especulação à solta

Não é possível prever qual será o comportamento dos mercados ao ao longo da semana em que serão decididas as taxas básicas de juros para os próximos 45 dias. Mas o movimento desta segunda (4), com ajustes fortes e generalizados (de queda, no caso do dólar, e de alta, para a Bolsa), mostra que os operadores do mercado financeiro intensificaram, nos últimos tempos, a chantagem sobre o governo para que acelere cortes nos gastos públicos. O nome do movimento é conhecido: especulação à solta.

A mudança do "humor" no mercado ocorre depois de o presidente Lula ter determinado que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelasse viagem de uma semana à Europa. A mensagem da decisão de Lula, claríssima, era para não mais adiar o anúncio de medidas de contenção de despesas públicas, como quer a infantaria do pensamento econômico mais ortodoxo, concentrada nos economistas da Faria Lima.

A prova da chantagem vem do fato de que não houve qualquer outra alteração nos rumos da economia brasileira que desse sustentação técnica ao recuo em manada. Também não houve mudanças em relação ao outro elemento das pressões sobre os ativos: a eleição nos Estados Unidos.

A votação principal, nos EUA, ocorre nesta terça-feira (5), e as pesquisas de intenção de voto continuam apontando equilíbrio na disputa entre a democrata Kamala Harris e o republicano e ex-presidente Donald Trump.