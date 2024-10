Haddad quer tirar pobre do Orçamento sem incluir rico no IR. Alguma chance?

Nos Estados Unidos, quando a curva de juros futuros fica invertida, entende-se como sinal de proximidade de uma recessão econômica. No Brasil, a inversão é, basicamente, sinal de desconfiança em relação à recuos na inflação e, consequentemente, nas próprias taxas de juros.

Não é mera coincidência que as LFTs (Letras Financeiras do Tesouro), um título público sem risco, com liquidez diária, herança não eliminada do período de hiperinflação, estejam em alta no mercado de dívida pública. Inventada em 1987 pelo autores do Plano Real, quando o Plano Cruzado II já fazia água, as LFTs distorcem a tiram potência da política monetária.

As LFTs chegaram a representar dois terços da dívida mobiliária federal na virada de FHC para Lula, em 2002. Em 2012, apesar de todos os esforços para substituí-las por títulos da dívida pré-fixados, ainda representavam um terço do total.

Voltaram a ocupar mais espaço na composição da dívida com a pandemia e deveriam se conter no intervalo entre 40% e 44%, no PAF (Plano Anual de Financiamento) da dívida, divulgado no início de 2024. Embora o objetivo do Tesouro fosse reduzir a carga de LFTs na dívida ao longo do ano, em setembro, o Tesouro alterou os limites de referência, elevando a participação prevista das LFTs na composição da dívida, neste ano, para 43% a 47% — quase metade, do total.

Pressão do mercado

Nesse contexto de pressão do mercado, pode-se entender o anúncio de mudança nas prioridades fiscais do governo, com anúncios de possíveis medidas ainda inconclusas e sem consenso no governo.