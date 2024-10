Dizer que taxar lucros de milionário vai dar em fuga de capitais é conversa

Também será preciso instituir uma escala progressiva de aplicação da alíquota por faixa de renda, evitando incentivar a divisão da renda de lucros e dividendos para escapar da faixa de R$ 1 milhão ou penalizar quem tenha rendas apenas pouco acima desse montante. Assim, a ideia é que a taxação do primeiro milhão dos milionários seja menor do que 15%. Por isso, o aumento de arrecadação não será de R$ 80 bilhões anuais, mas de R$ 40 bilhões.

No caso da isenção do IR, também estão em estudos medidas que impeçam ou reduzam o ganho indireto da isenção aos detentores de rendas mensais superiores a R$ 5 mil — normalmente, com ampliação de isenções, todas as rendas seriam beneficiadas na parcela até R$ 5 mil do total de sua renda. Considerando a base de cálculo de R$ 4 mil mensais (20% de desconto padrão), a perda de receita não será de R$ 80 bilhões, mas sem a isenção completa da parcela até R$ 5 mil de todas as rendas acima desse valor, ficará em metade disso.

Argumentos contrários

As medidas em estudo são mais do que razoáveis e seguem os padrões internacionais, mas toda vez que, no Brasil, surge a ideia de tributar lucros e dividendos, não são poucos os que aparecem para oferecer argumentos contrários.

São dois os argumentos mais comuns contra a tributação de lucros e dividendos:

Taxar lucros e dividendos terá efeito pequeno porque promoverá fuga de capitais; os atingidos retirarão seus recursos do país, para escapar da tributação;