Governo vai enviar proposta para evitar uso de Bolsa Família em bets

O governo federal criou um grupo de trabalho para discutir formas para evitar que cartão do Bolsa Família seja usado para apostas online. O ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome afirma que enviará uma proposta sobre o tema ao governo até quarta-feira (2).

O que aconteceu

Grupo de trabalho reúne ministério do Desenvolvimento, Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e Cadastro Único. A pasta trabalha de forma integrada com o Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde e Casa Civil.

Lula cobrou ministério para que assunto fosse tratado com urgência. O ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, disse em entrevista à Folha de S.Paulo, que Lula pediu "urgentes providências" sobre o tema. Segundo Dias, Lula defendeu que dinheiro do Bolsa Família deve ser usado para "alimentação e necessidades básicas" das famílias.