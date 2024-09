Bolsa sobe e dólar cai após corte de juros na China

Esse conjunto de medidas não vai fazer a China ter outro boom de construção civil, como já aconteceu antes. "Os prédios já estão construídos. Mas vai ajudar a economia local a ter um pouso suave, evitando uma crise", diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. Numa análise rápida, o Bank of America (BofA) resumiu que primeiro o Fed salvou a Bolsa brasileira, com o "rally" de alta provocado pela expectativa de corte de juros em setembro. Agora é a vez da China.

O movimento é bom para o preço dos produtos básicos, como o minério de ferro. Com isso, o preço do minério de ferro continua subindo, o que beneficia as ações da Vale (VALE3), com peso de 11,32% no Ibovespa. O papel subia para R$ 64,88, com alta de 0,98%.

Nos EUA

A inflação americana veio próxima à meta do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em agosto. O Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal, PCE em inglês, a medida de inflação oficial do Fed, subiu 0,1% no mês, colocando a taxa de inflação de 12 meses em 2,2%.

Esses números aumentam as apostas de mais cortes agressivos nas taxas de juros dos Estados Unidos. No dia 18, o Fed baixou a taxa em 0,50 ponto percentual. Agora, espera-se que ele repita a dose em novembro.

Desemprego

Aqui, a taxa de desemprego recuou para 6,6% no trimestre finalizado em agosto. É o menor nível de desocupação de toda a série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), coletada desde 2012, para o período.