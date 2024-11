Consumo de ultraprocessados custa R$ 10,4 bi por ano no Brasil

O consumo de alimentos ultraprocessados custa pelo menos R$ 10,4 bilhões por ano no Brasil. O custo está relacionado a mortes e doenças associadas ao consumo dos produtos, de acordo com o estudo "Estimação dos custos da mortalidade prematura por todas as causas atribuíveis ao consumo de produtos alimentícios ultraprocessados no Brasil", feito pelo pesquisador Eduardo Nilson, da Fiocruz Brasília e Nupens/USP, a pedido da ONG ACT Promoção da Saúde.

Estudo considera uma série de custos relacionados ao consumo destes produtos. O valor total inclui os custos diretos do tratamento no SUS dos casos de hipertensão, obesidade e diabetes tipo 2 associados aos ultraprocessados, os custos previdenciários por aposentadoria precoce e licença médica, e as perdas econômicas com as mortes por todas as causas atribuíveis ao consumo de ultraprocessados.

Custo diretos dos ultraprocessados

Dos R$ 10,4 bilhões, R$ 933,5 milhões são de custos diretos ao SUS por ano. O gasto inclui hospitais, ambulatórios e medicamentos em casos de obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão, que são as três doenças crônicas mais presentes no país, na população adulta. O valor corresponde a 25% de tudo que é gasto com tratamento destas doenças no país.