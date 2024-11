Dólar passa de R$ 5,80 com ataques entre Ucrânia e Rússia; Bolsa cai

O dólar comercial era negociado em forte alta de 1,10%, vendido a R$ 5,831. O turismo era vendido com valorização de 0,72%, para R$ 6,045.

Internacionalmente, os ataques entre Rússia e Ucrânia acontecem com mais gravidade e elevam o dólar no mundo todo. Pela primeira vez desde a eclosão da guerra na Ucrânia, a Rússia lançou um míssil balístico intercontinental contra Kiev. A informação foi divulgada pelo governo de Volodimir Zelensky, indicando que o míssil teria partido da região de Astrakhan, no sul da Rússia, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira.

Essas tensões fazem os investidores preferirem aplicações seguras e fáceis de sair, como o dólar. Por isso, a moeda americana se valoriza nesta quinta. Outra moeda que ganha força hoje e ajuda na desvalorização do rela é o iene japonês. Em relação à moeda americana, o iene tem alta de 0,43%. Isso é ruim porque muitos investidores que emprestam dinheiro a taxas baixas no Japão e investem na Selic aqui — para ganhar com a diferença — desmontam essa aplicação, já que o dinheiro fica mais caro no país oriental. Isso retira dólares do Brasil e o real deprecia.

A alta de hoje, segundo Paulo Gala, economista chefe do banco Master, é majoritariamente causada por esse estresse internacional. "Para não dizer que são dois terços de causada por fatores internacionais, eu apostaria em mais da metade da alta como fator internacional", diz Gala. O restante, segundo ele, é a questão fiscal nacional.

Como está o pacote?

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad têm encontro marcado às 15h no Palácio do Planalto. A reunião está na agenda do ministro. Na agenda do presidente, também está prevista uma reunião com representantes dos setores de atacado e varejo às 15h.