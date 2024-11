Elas não querem abrir mão do conforto após pandemia, diz CEO da Piccadilly

Outra percepção da empresa é que a mulher mais velha "não quer ser mais velha". "Portanto, tem um grande espaço aí de entregar conforto, bem-estar e tecnologia, mas também entregar jovialidade, porque hoje está muito menos ligado à idade e muito mais ao estado de espírito", declara Cristine, na entrevista.

A Piccadilly está no mercado desde 1955. É uma das maiores empresas do país no setor calçadista feminino. Seus produtos são vendidos em mais de 21 mil pontos de vendas no Brasil e no mundo, incluindo franquias, lojas exclusivas e multimarcas.

A empresa tem duas unidades fabris, uma sede corporativa e dois centros de distribuições. Todos no Rio Grande do Sul. Produz cerca de 40 mil pares de calçados por dia. Em 2023, a Piccadilly faturou R$ 597,6 milhões, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior.

Collab com a Barbie

Uma das ações de rejuvenescimento da marca foi a collab com a Barbie. Este foi o primeiro licenciamento da história da Piccadilly. "Foi algo extraordinário, que começou com um olhar de identificar, de forma antecipada, uma tendência que vinha. A gente surfou a crista da onda. Entrou com essa parceria no momento perfeito", afirma.