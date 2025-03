Lavar roupa na 5àsec é 30% mais barato do que em casa, diz presidente

Tempo também é vantagem. Na entrevista, Roth afirma que as principais vantagens de utilizar serviços de uma lavanderia profissional são tempo e custos. "Temos cidades cada vez mais verticalizadas e famílias menores, onde o casal trabalha. Portanto, usar o serviço de uma lavanderia especializada, vai te economizar muito tempo, pois, no caso da 5àsec, você pode solicitar o serviço de qualquer lugar, via site, aplicativo ou até mesmo no WhatsApp. Você tem conveniência e praticidade e recebe as roupas já dobradas ou no cabide, já tudo prontinho", diz.

Só 6% dos brasileiros usam lavanderia profissional. Segundo Roth, na Europa, 35% ou mais de pessoas da população economicamente ativa usam com recorrência as lavanderias profissionais. "Enquanto no Brasil, esse número está próximo de 6%", diz.