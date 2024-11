Isenção de IR é atrativo de LCIs e LCAs, mas como funciona o investimento?

Como funcionam as LCIs e LCAs?

Títulos funcionam como forma de financiar empresas. As LCIs e LCAs são investimentos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com lastro em créditos imobiliários e do agronegócio. Ao investir nesses ativos, o investidor empresta seu dinheiro ao banco, que, por sua vez, usa esses recursos para financiar operadores no setor imobiliário (caso das LCIs) ou do agronegócio (para as LCAs).

Empreendimentos imobiliários e agrícolas. O dinheiro de investidores alocados em LCIs é empregado pelo segmento imobiliário para iniciativas como a compra, a construção ou reforma de imóveis. Por outro lado, o foco das LCAs são as atividades agrícolas, como a compra de insumos (sementes, fertilizantes ou defensivos), aquisição de máquinas e equipamentos, construção de agroindústrias, investimentos em sistemas de transporte e armazenamento ou em tecnologia.

Investidor recebe em troca juros pré ou pós-fixados. Se a opção for por títulos prefixados, é possível saber quanto aquele dinheiro vai render pelo tempo que permanecer investido, uma vez que essa taxa é fixa. Na modalidade pós-fixada, porém, a rentabilidade segue um índice de referência, como o CDI, o que pode resultar em oscilação dos ganhos ao longo do tempo. Considerando a isenção tributária, é comum que as LCIs e LCAs pós-fixadas ofereçam um retorno próximo ou superior ao CDI, diz Gianluca Di Mattina, especialista em investimentos da Hike Capital.

Valor mínimo para investir é de R$ 100. Mas esse patamar pode variar entre diferentes bancos e corretoras, chegando a até R$ 1.000.

Retorno líquido varia entre 10,80% a 12%. Isso para os prefixados. No caso dos títulos pós-fixados, os prêmios vão de 90% a 95% do CDI. É importante considerar o montante pago com impostos para fazer uma comparação adequada com outras opções disponíveis no mercado, como CDBs e investimentos do Tesouro Direto.