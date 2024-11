Como investir em ações para iniciantes? Confira o passo a passo

"Em ações, principalmente no Brasil que é o mercado emergente, elas acabam tendo muita volatilidade. Então, se você não acompanhar o cenário macroeconômico e o cenário da empresa, é possível ter algum caso eventual de correção, em que o papel só se movimenta para cima ou para baixo e que você só vai ver depois. Então, nunca é bom investir em ações diretamente se você não tiver o tempo e a dedicação suficientes para poder fazer isso", afirma o assessor de investimentos.

Outra dúvida que surge nos novos investidores é quanto tempo deixar o dinheiro em determinada ação. O especialista diz que isso vai depender dos objetivos e estratégias de cada pessoa e é uma decisão particular. Há quem prefira investir a longo prazo para acompanhar o desempenho do papel por um maior período, mas há pessoas que preferem realizar os lucros sem sofrer com as possíveis oscilações ao longo dos anos, como quem faz "day trade", que tem objetivos de curtíssimo prazo. "Escolha a sua estratégia e se atenha a ela, sem deixar que a volatilidade de mercado te desestabilize e você acabe fazendo um movimento que não deveria ser feito", afirma Fonkert.

Estratégia montada, chegou a hora de escolher a empresa que você deseja comprar ações e virar acionista. É essencial que o investidor estude a empresa e conheça seus fundamentos, como o segmento atuante, a política de gestão, planos para o futuro e como foram os ganhos no passado. Ou seja, sabendo dessas informações, é possível saber se o valor das ações está na sua máxima ou mínima histórica e seu possível potencial de crescimento com base nos projetos da empresa.

Sobre a quantidade de ações, vale lembrar que foi algo muito democratizado ao longo do tempo, inclusive os preços. É possível encontrar ações por menos de R$ 10 a papéis que estão altamente valorizados e estão custando mais de R$ 100. No home broker, as ações são representadas por uma combinação de letras e números. Quando o investidor coloca somente o código, a plataforma pode entender que ele quer comprar um lote de cem unidades, por exemplo, mas quando se coloca a letra F no final, é possível comprar no mercado fracionário.

"Quando a gente fala de um split de ações, que é pegar uma ação e dividir ela em uma maior quantidade, estamos democratizando o investimento. É possível comprar lotes de cem ações no mercado normal, mas existe o mercado fracionário que você consegue comprar até uma ação. Com R$ 30, R$ 50, você está comprando a ação que você quer, mesmo que seja uma unidade só, e isso forçou os fundos também a se democratizar. Hoje, as aplicações mínimas dos fundos de ação são muito mais baixas do que eram antigamente. Há poucos anos, a gente via R$ 50 mil, R$ 100 mil como valor mínimo para entrar. Agora, para investir em fundos de ação mais robustos, conseguimos encontrar boas opções com R$ 100", diz o especialista.

Sobe e desce

No início, o ideal é investir uma parte do dinheiro na Bolsa. Para quem está chegando agora na B3, o ideal é que no máximo 20% do seu patrimônio seja destinado para a Bolsa, até mesmo para ver como o investimento se comporta e sem grandes prejuízos a ponto de comprometer a boa parte do seu dinheiro. Levar esse processo a sério também é uma recomendação de Fonkert.