Ouro em alta atrai investimentos e super-ricos; é hora de surfar na onda?

Performance nos últimos anos também foi bastante significativa. Em 2019 e 2020, auge da pandemia, aumento foi de 28,1% e 55,93%, respectivamente. Depois, apresentou queda em 2022 e 2023, voltando a crescer em 2024.

No mês passado, teve uma performance de 5,7%. Atrás apenas do Ibovespa (6,34%) e Idiv, índice de dividendos da Bolsa (6,69%). O desempenho acumulado em 2024 foi de 19,36% até agosto. Os dados são de acordo com Einar Rivero, da Elos Ayta Consultoria.

Super-ricos estão de olho

Super-ricos estão aproveitando a oportunidade. Para eles, o ouro é uma maneira de proteger e diversificar seu patrimônio, especialmente quando a economia está ruim. Quem tem acesso a oportunidades sofisticadas de investimento, comprar grandes quantidades de ouro pode ser uma boa estratégia para preservar seu patrimônio, afirma Caio Mastrodomênico, analista político e econômico.

Privacidade e ausência de risco de contraparte são outros atrativos do ouro físico. O que quer dizer que não depende do cumprimento de obrigações por terceiros. Esse é um ponto crucial para os investidores de alto patrimônio, que desejam reduzir riscos e garantir a tangibilidade de seus ativos.

Principais motivos

Investidores estão mais confiantes de que as taxas de juros vão cair no mundo. Isso faz com que o ouro se torne atraente, já que não paga juros. Quando as taxas caem, o metal se valoriza em comparação com investimentos alternativos que entregam retornos menores em um cenário de juros baixos.