Vaivém dos juros ameaça até investimentos mais seguros; saiba se proteger

Investimentos seguros que podem gerar prejuízo

Os investimentos seguros que podem gerar prejuízo em caso de aumento da taxa básica de juros são os prefixados e os indexados à inflação.

Caso não conheça bem esses nomes, os indexados à inflação são os mais fáceis de identificar, pois em geral eles vêm com a sigla IPCA no nome. Por exemplo, "Tesouro IPCA", "CDB IPCA +7%", "LCI IPCA + 5%" etc. IPCA é a sigla para Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o principal indicador de inflação do país. Os investimentos com IPCA no nome usam esse índice como uma referência para o cálculo da sua rentabilidade.

Quanto aos investimentos prefixados, muitas vezes eles são apresentados com essa palavra no nome. Por exemplo, Tesouro Prefixado, CDB prefixado, LCA prefixada etc. Outras vezes, no entanto, a palavra "prefixado" não acompanha. Nesses casos, eles indicam qual é a rentabilidade. Por exemplo: "CDB 14% ao ano", "LCA 10% ao ano" etc.

Quando esses investimentos podem dar prejuízo

Você pode ter prejuízo com investimentos prefixados ou indexados à inflação se a taxa Selic subir mais que o esperado e você quiser resgatar o seu dinheiro antes do vencimento. É preciso acontecer essas duas coisas, não basta uma delas.