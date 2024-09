Debêntures incentivadas são opção de investimento isento de IR, saiba mais

Quer receber matérias como essa toda semana no seu e-mail? Assine a newsletter UOL Investimentos.

Debêntures incentivadas, um investimento na renda fixa isento da cobrança de IR, estão crescendo na predileção dos investidores. São títulos de dívida voltados a projetos de infraestrutura e que, por isso, recebem o incentivo da isenção de IR. Veja se vale investir.

Investimentos em alta

No primeiro semestre de 2024, os investimentos de pessoas físicas avançaram 7,6% na comparação com igual período do ano passado, chegando a R$ 7 trilhões. Entre os produtos mais buscados pelos investidores estão aqueles inseridos na renda fixa e isentos de Imposto de Renda, que bateram R$ 1,1 trilhão, crescimento de 7,3% no mesmo período. Além de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) e CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), LCIs (Letras de Crédito Imobiliários) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio), uma das alternativas que tiveram aumento na demanda foram as debêntures incentivadas.