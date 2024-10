Renda fixa, ações, criptomoedas: qual investimento é mais rentável?

Investimentos no exterior também são boas opções para quem busca diversificação, proteção do mercado interno e ganhos com a alta do dólar. Existem plataformas estrangeiras e até mesmo brasileiras que facilitam o acesso a esses produtos.

Há muitas opções. "Nessas plataformas, é possível fazer quase que tudo hoje em dia. Você pode pegar bonds, que são os créditos privados lá fora, que são as rendas fixas, treasury, que é o Tesouro Direto deles, Bolsa ou fundos, ETF, mutual funds, hedge funds, e cada um com uma estratégia diferente, você consegue diversificar, ter volatilidades de Bolsa, de renda fixa e volatilidades intermediárias. Então, é preciso de fato montar uma estratégia com algum profissional que faça sentido para o seu perfil", diz Fonkert.

Criptomoedas

Para quem deseja algo com um pouco mais de risco e ganhos maiores, as criptomoedas podem ser uma opção interessante. Segundo a Binance, uma corretora de criptomoedas com maior volume mundial diário de negociação, investir em bitcoin é uma maneira de diversificar seus investimentos, ampliando as possibilidades de ganhos, mas com riscos. Eles alertam que é preciso ter uma estratégia conforme o perfil de risco e nunca se deve investir mais do que pode arriscar perder.

Segundo uma pesquisa da Binance com 10 mil usuários da América Latina, o maior atrativo para investir em criptomoedas são as perspectivas de altos retornos (20,3%) e independência financeira (15%). O levantamento também mostrou que 87% dos usuários da região esperam alta forte ou moderada das criptomoedas ao longo de 2024, e mais de 90% planejam realizar novos aportes no mercado ao longo do ano.