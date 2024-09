Com juros em alta, veja quais investimentos rendem 1% ao mês

Mas se você não tem conta nessas corretoras, não se preocupe. Apenas diga ao gerente do seu banco ou assessor da sua corretora que quer um CDB de 14,9% ao ano ou uma LCA ou LCI de 12,7% ao ano. Conforme o seu histórico de relacionamento com o seu banco ou corretora, é possível que ele tenha algo a oferecer.

Títulos de 1% ao mês são seguros?

Os títulos prefixados que pagam 1% ao mês só são seguros quando têm a proteção do FGC (Fundo Garantidor de Crédito).

O CDB, a LCA e o LCI são protegidos pelo FGC até o limite de R$ 250 mil por banco emissor.

Por exemplo, se você investir em um título desse tipo, e o banco que o emitiu quebrar, o FGC lhe reembolsa o valor aplicado mais os juros, desde que o valor total não ultrapasse R$ 250 mil. Acima desse limite, não há reembolso, e você ficaria no prejuízo caso o banco dê calote.

Mas caso você tenha R$ 250 mil no título de um banco e mais R$ 250 mil no de outro, o FGC lhe paga os valores devidos no caso da quebra das duas instituições financeiras. No total, o órgão reembolsa até R$ 1 milhão, se o valor estiver espalhado em títulos de diferentes bancos, cada um com no máximo R$ 250 mil.