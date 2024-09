Quem é o 'mercado financeiro' que faz previsões sobre a economia no Focus

Quanto ao PIB, o indicador do IBGE mede a atividade econômica passada. Já a projeção do PIB no Focus serve de insumo em conjunto com outros dados. Existe ainda o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), que também tenta antecipar o resultado do PIB. Junto com a previsão do Focus, agentes do mercado podem medir a Formação Bruta de Capital Fixo, aliado ainda com análises para inflação e taxa de juros.

A Formação Bruta de Capital Fixo representa a taxa de investimento para aumentar a produtividade. Esses investimentos podem ser em máquinas e equipamentos ou até mesmo em estoque, tendo a expectativa que você vai vender mais: "Quando você vê a expectativa de crescimento do PIB, as empresas podem fazer esses investimentos, se elas estiverem no limite da capacidade produtiva", concluiu Caramico.