Quais investimentos seguros valem mais a pena com a recente alta dos juros

Para médio e longo prazo

Para médio e longo prazo, os investimentos que rendem mais, entre os seguros, são aqueles com data de vencimento próxima do momento em que você precisará resgatar.

Por exemplo, se você sabe que pode precisar do dinheiro somente daqui a dois anos, procure investimentos com prazo próximo de dois anos. Se escolher algum com prazo menor, a tendência é que renda menos.

Entre os investimentos mais seguros, o CDB, a LCA e a LCI costumam ser os mais rentáveis a médio e longo prazo.

Porém, existem três tipos de investimentos de renda fixa: os prefixados, pós-fixados e os indexados à inflação. Entre eles, os prefixados acabam sendo os mais arriscados, pois, se a inflação subir, eles não acompanham.

Para se proteger da alta dos preços no país, os títulos mais adequados são os que levam a sigla IPCA no nome. IPCA é o principal índice de inflação do Brasil. Aplicações com esse acrônimo fazem a correção inflacionária do seu dinheiro e ainda pagam uma taxa de juros em cima disso.