Com juros mais altos, veja qual é o melhor investimento de baixo risco

Reserva de emergência e curto prazo

Entre as aplicações com liquidez diária, ou seja, que podem ser resgatadas a qualquer momento, a poupança continua sendo a menos atraente, com uma rentabilidade de apenas 7% ao ano, mesmo sem Imposto de Renda.

O Tesouro Selic, um dos títulos do Tesouro Direto, rende 9,4% em um ano, já descontado o IR.

Se o investimento for um CDB, o retorno precisa ser de 103% do CDI para superar o Tesouro Selic.

Em um levantamento para esta coluna, o CDB mais rentável que encontrei com liquidez diária foi um do banco BMG, a 117% do CDI. Com a atual taxa Selic, o retorno ficaria em 10,8% em um ano, sempre descontando o IR.

Uma LCA ou LCI, como é isenta de IR, precisa ter um retorno acima de 84% do CDI para superar o Tesouro Selic em um ano. Para ultrapassar o CDB citado acima, também em um ano, a LCA ou LCI deve render ao menos 97% do CDI.