Investiu em fundo imobiliário e está no prejuízo? Saiba o que fazer

Nesse exemplo, o ganho com dividendos compensou a perda com a desvalorização da cota. Com FIIs, só se tem prejuízo quando a perda com a desvalorização da cota supera o ganho com dividendos.

Assim, para constatar se você está, mesmo, no prejuízo, certifique-se de que a queda de preço foi maior do que os dividendos pagos. Caso contrário, você ainda estará no território positivo.

Por que o preço dos FIIs tem caído

Estando você no prejuízo ou não, é provável que os seus FIIs tenham tido uma forte queda de preço nos últimos meses.

Isso ocorreu principalmente por causa da perspectiva de alta da taxa básica de juros, a Selic.

Quando o juro básico sobe, as aplicações de baixo risco passam a render mais. Sendo assim, os investidores não aceitam pagar caro em um FII, que têm um risco mais alto. Como consequência, o preço dos fundos cai.