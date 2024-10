Está no prejuízo com Tesouro Direto ou CDB? Veja o que fazer

O leitor que entrou em contato comigo pelo Instagram sabia disso, que pode esperar até o vencimento para não ter perdas, mas, como ele viu que existem hoje outros títulos com uma rentabilidade maior, me perguntou se valeria a pena vender agora com prejuízo para aplicar em algo que esteja com uma rentabilidade maior.

Minha resposta é que, se o objetivo for trocar por um similar com uma rentabilidade mais alta, não vale a pena. O que você ganhar com a rentabilidade do novo tende a ser algo muito próximo do que você vai perder com o resgate antecipado.

Em termos de rentabilidade bruta, a tendência é que não existe diferença entre trocar de título ou ficar com o atual até o vencimento. Mas você acabaria pagando um pouco mais de IR se fizer a troca. Por isso, repito, a troca por um outro título similar que rende mais não vale a pena.

Nesse caso, apenas vale a pena vender o título atual se você realmente precisa do dinheiro neste momento.

Alguma dúvida?

Tendo alguma dúvida sobre investimentos, me siga no Instagram e envie uma mensagem por lá. Sua pergunta poderá ser respondida nesta coluna.