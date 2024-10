Veja quanto você deixa de ganhar se comprar iPhone 16 em vez de investir

Aplicando esse valor no Tesouro Selic, o investimento mais seguro do Brasil, daqui a um ano você terá R$ 12.532, ou seja, ganhará R$ 1.033, já descontado o Imposto de Renda.

Os números consideram a rentabilidade atual do Tesouro, mas é possível que o ganho dessa aplicação fique ainda maior, pois existe a expectativa de que a taxa básica de juros, a Selic, seja elevada em mais um ponto percentual até o final do ano, de acordo com analistas consultados pelo Banco Central.

Após 3 anos

Caso você mantenha o dinheiro aplicado por três anos, a tendência é que tenha, ao final do período, R$ 14.997 mil na conta.

Se, no lugar de aplicar no Tesouro Selic, você conseguir um CDB com rentabilidade de 120% do CDI, o valor que terá em três anos será de R$ 15,7 mil, sempre descontando o IR.

Trocando de iPhone todo ano

E se você estiver pensando em trocar de iPhone todo ano, sempre pelo modelo mais avançado? Vamos aos números.