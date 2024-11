Vitória de Trump pode afetar investimentos dos brasileiros; veja como lidar

Assim, resumidamente, a vitória de Trump pode gerar impacto na economia brasileira, em primeiro lugar, com uma alta do dólar e, consequentemente, com um possível aumento da inflação ou da taxa Selic.

Veja agora como esse cenário pode afetar os principais investimentos dos brasileiros.

Títulos prefixados e indexados à inflação

A expectativa de alta da taxa Selic afeta os investimentos de renda fixa de diferentes formas.

Se você já tem investimentos em títulos pós-fixados e indexados à inflação, sua rentabilidade pode cair ou ficar até negativa por um tempo. Caso resolva resgatar esses títulos, você pode ter prejuízo. Mas, se aguardar até a data de vencimento, você receberá exatamente a rentabilidade prevista, sem perdas.

Se você não sabe se os seus investimentos são prefixados ou indexados à inflação, basta ver o nome do título no extrato do seu banco ou corretora. Em geral, os prefixados têm essa palavra no nome, como o Tesouro Prefixado. Já os indexados à inflação costumam ter "IPCA" no nome, que é a sigla do principal indicador de inflação do país. É o caso do Tesouro IPCA.