Quanto os R$ 42 milhões da Mega-Sena rendem nos principais investimentos

Renda fixa

O valor de R$ 42 milhões aplicado no investimento de renda fixa mais seguro do Brasil, o Tesouro Selic, renderia, hoje, R$ 310 mil por mês, já descontado o Imposto de Renda.

No entanto, se o ganhador do prêmio quiser que o patrimônio seja sempre corrigido pela inflação, para não acabar nunca, o valor da retirada teria que ficar no máximo em R$ 173 mil por mês.

A diferença, de R$ 138 mil, precisaria continuar aplicada para atualizar o montante total pela inflação.

Outra aplicação muito conhecida de renda fixa, o CDB, poderia gerar um ganho mensal de R$ 363 mil, ou R$ 224 mil, descontando a inflação. Nesse caso, considerei um CDB com rentabilidade de 120% do CDI.

Mas isso é apenas um exercício, pois, na prática, não vale a pena deixar tanto dinheiro em um CDB com essa rentabilidade, pois seu risco é bem maior do que o do Tesouro Selic.