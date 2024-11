O que são BDRs e como lucrar com ações listadas no exterior

A alta do dólar acaba sendo um fator que chama a atenção dos investidores que estão em busca de exposição e ganhos maiores no cenário internacional. Os recibos de ações negociadas fora do Brasil são conhecidos como BDRs e, assim como as ações brasileiras, também é possível ganhar com dividendos e com a alta dos papéis.

Mas se tratando de Bolsas no exterior, especialistas ouvidos pelo UOL disseram que esse investidor vai estar exposto à variação cambial e às perspectivas de alta ou baixa da empresa escolhida.

Como comprar BDRs?

O processo de investir em BDR é o mesmo de comprar uma ação ou outros investimentos de renda variável. É preciso estar cadastrado em uma corretora de valores e, através do home broker da B3, Bolsa de Valores brasileira, é que serão feitas as negociações de compra e venda no mercado estrangeiro.