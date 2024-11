Investimentos sazonais: entenda a estratégia de lucrar mais conforme o mês

Mudança de estação não têm influência. O especialista da Apimec Brasil explica que o fato de primavera, verão, outono ou inverno não vai impactar tanto no retorno dos investimentos nem no desempenho das empresas, já que toda essa sazonalidade é prevista dentro da cadeia de produção de quem depende das questões climáticas.

O que acontece é que algumas empresas são cíclicas, como as de varejo e principalmente as empresas do setor agrícola e de proteínas, mas isso já fica mapeado no resultado daquele trimestre comparativo igual ao trimestre do ano anterior e no próprio resultado anual das empresas. O que existe é uma expectativa de que essas empresas cíclicas irão se movimentar bem nos ciclos positivos, como o varejo no dia dos namorados ou Black Friday e Natal.

Alvaro Bandeira, Coordenador de Economia da Apimec Brasil

Os períodos dos resultados corporativos também podem influenciar o resultado dos investimentos. "Hoje significa bastante os resultados trimestrais e os conference calls que as empresas fazem para explicar esses dados. Inclusive, as empresas líderes estão todas de olho para ver como foi esse desenpenho", disse Álvaro.