Veja quanto investir para receber R$ 1.000 por mês com a nova taxa Selic

Poupança: R$ 176.443

Tesouro Direto: R$ 133.362

CDB: R$ 123.997

Repare que existe uma diferença enorme entre a poupança e os demais investimentos comparados.

Enquanto na poupança é preciso ter R$ 176 mil para gerar R$ 1.000 por mês, pode-se obter essa mesma renda com R$ 43 mil a menos no Tesouro Direto ou com R$ 52 mil a menos em um CDB.

No caso, o título do Tesouro Direto considerado foi o Tesouro Selic 2029. Já para o CDB foi considerado um rendimento de 110% do CDI, que é uma boa taxa para títulos com liquidez diária.

Receber R$ 1.000 de forma vitalícia

Os dados acima mostram o rendimento nominal dos investimentos, ou seja, sem considerar a inflação.