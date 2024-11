Como escolher os melhores fundos de previdência privada?

Nos dias atuais, a aposentadoria tornou-se um tema de crescente relevância. Com o aumento do déficit na previdência social, muitas pessoas estão buscando alternativas para garantir uma renda segura no futuro. Diante disso, os fundos de previdência privada surgem como uma solução com vantagens fiscais e flexibilidade de investimentos. Mas com tantas opções no mercado, como escolher aquele que realmente atende às suas necessidades?

Os especialistas consultados pelo Suno Notícias destacam, dentre vários elementos, a rentabilidade dos fundos e o bom histórico da gestora. É selecionando os bons ativos que o investidor consegue extrair as vantagens desse tipo de produto.

Segundo Gianluca Di Matina, especialista em investimentos da Hike Capital, “os fundos de previdência privada oferecem benefícios significativos que podem ajudar a maximizar os rendimentos”. Ele destaca as diferenças entre os tipos de planos, como o PGBL e o VGBL. O primeiro permite que o investidor deduza até 12% de sua renda bruta anual tributável, enquanto o VGBL não oferece essa dedução, mas tributa apenas os rendimentos no momento do resgate.

Neste caso, os especialistas recomendam investir em previdência privada sempre de olho no longo prazo“, sem fazer resgates em períodos curtos de tempo, captando assim a menor alíquota de imposto de renda, de 10% acima de 10 anos de investimento.