Gift Card B3: como funciona o vale-presente do Tesouro Direto?

Como usar o serviço

O novo recurso será lançado no dia 18 de novembro. O investidor, que deve ter no mínimo 18 anos, poderá escolher entre Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado, Renda+ ou Educa+.

Depois, deve inserir os dados do beneficiário, como nome, CPF, data de nascimento, telefone e email. Para comprar o título, a única forma de pagamento aceita é o Pix.

O Gift Card permite doação, como presente a terceiros. A B3 faz a emissão do cartão presente e ficará como depositária do valor até que o beneficiário efetue o resgate, quando os créditos serão utilizados para aquisição de títulos públicos em nome do beneficiário. A pessoa que for beneficiada será informada sobre o recebimento do Gift Card B3 por email ou por SMS.

"O principal objetivo do Gift Card B3 é, em conjunto com as demais iniciativas, ampliar as ferramentas para o fomento da base de investidores no programa Tesouro Direto, que agora também agregará a possibilidade de conceder títulos públicos federais do Tesouro Direto como presente a terceiros", anuncia a B3 por meio de um ofício circular.

A Bolsa de Valores ainda diz que novos produtos de investimentos serão disponibilizados na plataforma de Gift Card B3 ao longo do tempo.