Ibovespa fecha em leve alta com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) em baixa; dólar avança

Impulsionadas negativamente pelo balanço de resultados do terceiro trimestre, as ações da CSN Mineração (CMIN3) despencaram 5,77%, a R$ 5,23. A companhia reportou, na noite de ontem (12), um lucro líquido de R$ 446,3 milhões no terceiro trimestre deste ano, que indica uma queda de 62,81% na comparação anual.

Além disso, a holding CSN (CSNA3) também decepcionou os investidores com os resultados trimestrais e encerrou a sessão em baixa de 3,97%, a R$ 10,64. A queda dos papéis ocorre após a empresa informar um prejuízo líquido de R$ 751 milhões no terceiro trimestre de 2024, ante R$ 91 de lucro em relação ao mesmo período do ano anterior.

“Entre as maiores altas de hoje, temos CVCB3. A valorização da CVC reflete o otimismo do mercado com os sinais de melhoria operacional, apesar das reservas ainda pressionadas. A empresa segue em um processo de reestruturação e tem focado em produtos mais rentáveis, o que começa a mostrar resultados positivos. Essa leve recuperação na lucratividade é bem vista pelos investidores”, destaca o sócio da AVG Capital.

Cotação do dólar hoje

Após iniciar a sessão em queda, o dólar comercial reverteu o sinal negativo e emendou a quinta alta consecutiva diante do real. A moeda norte-americana avançou 0,36%, negociada em R$ 5,790 na compra e na venda. Durante o dia, a mínima é de R$ 5,723 e a máxima de R$ 5,818.

Maiores altas e baixas do Ibovespa

Última cotação do Ibovespa