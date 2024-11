Ibovespa fecha em queda com Vale (VALE3) e grandes bancos; Petrobras (PETR4) avança

O Ibovespa encerrou as negociações desta terça-feira (12) em baixa, após oscilar entre perdas e ganhos durante parte do dia. O principal índice acionário da bolsa brasileira fechou em baixa de 0,14%, aos 127.698,32 pontos.

Durante a sessão, o índice Bovespa oscilou entre a mínima de 127.411,09 pontos e a máxima de 128.209,92 pontos. O volume financeiro do dia foi de R$ 24,80 bilhões.

Apesar da variação positiva da cotação do minério de ferro no exterior, as mineradoras e siderúrgicas caíram em bloco na bolsa brasileira e contribuíram para as perdas do indicador. As ações da Vale (VALE3) recuaram 2,27%, a R$ 57,32. Além disso, CSN Mineração (CMIN3) e CSN (CSNA3), que divulgam seus balanços trimestrais após o fechamento do pregão, fecharam em baixa de 3,81% e 1,86%, respectivamente.

Além disso, as ações dos grandes bancos também contribuíram para a variação negativa do Ibov na sessão de hoje. As ações do Banco do Brasil (BBAS3) caíram 0,23%, a R$ 25,95, enquanto Itaú Unibanco (ITUB4) perdeu 1,20%, a R$ 34,70. Já os papéis do Bradesco (BBDC4) recuaram 0,52%, a R$ 13,39, e Santander (SANB11) fechou em baixa de 0,87%, a R$ 26,14.