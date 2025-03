SNFZ11: Fiagro atrai investidores e mantém dividendos em meio a safra promissora

Projeções para a soja indicam safra histórica no Brasil

As estimativas para a safra 2024/25 de soja são animadoras. A produtividade média no país é projetada em 58,78 sacas por hectare, com uma produção total de 167,4 milhões de toneladas ? alta de 13,3% sobre a safra anterior. A melhora nas condições climáticas, especialmente no volume de chuvas, contribuiu para a recuperação da produtividade, mesmo com atrasos no plantio inicial.

O estado de Mato Grosso, com maior representatividade na produção nacional, atingiu uma produtividade média de 65,31 sacas por hectare ? o melhor desempenho da série histórica, segundo o IMEA. A colheita no estado já ultrapassa a média dos últimos cinco anos, reforçando as expectativas de uma colheita recorde em 2024/25.

Fiagro SNFZ11: projeto de irrigação deve elevar produtividade

O Fiagro SNFZ11 também avança na implantação de um sistema de irrigação na Fazenda Coliseu, com orçamento estimado em R$ 7 milhões. A iniciativa visa aumentar a produtividade e reduzir os riscos relacionados ao clima.

De acordo com a gestora, os requisitos legais e técnicos para a obra já foram cumpridos, incluindo a autorização para captação de água e a finalização do projeto técnico. A principal barreira era o fornecimento de energia elétrica, resolvida após a assinatura de um acordo com a concessionária Energisa para a construção de uma linha de transmissão até a fazenda, sem custos adicionais para o fundo.