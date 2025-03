Juros em alta e dólar em queda: como fica o cenário de investimentos?

A recente elevação da taxa Selic pelo Banco Central para 14,25% e a desvalorização do dólar em relação ao real estão moldando um novo cenário para investidores no Brasil. Com a Selic podendo alcançar 15% ao ano, o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos pode criar novas oportunidades, embora ainda haja desafios significativos.

Os especialistas consultados pelo Suno Notícias afirmaram que o diferencial de juros pode contribuir para a valorização do real, aumento do fluxo de investimentos no Brasil e até mesmo a redução da inflação. Nos Estados Unidos, o Fed manteve os juros entre 4,25% e 4,5%, prevendo dois cortes ainda em 2025.

Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, destaca que a alta da taxa Selic tende a atrair capital estrangeiro para o Brasil. “O investimento em títulos brasileiros se torna mais atrativo, o que pode fortalecer o real e, ao mesmo tempo, impactar negativamente os investimentos produtivos”, afirma.

Em certa medida, isso pode trazer um fluxo maior de dólares, seja na bolsa de valores ou em ativos de renda fixa, resultando na valorização desses ativos.