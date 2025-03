Veja 5 razões para investir no exterior por meio de ETFs

Com a valorização do dólar e as incertezas fiscais no Brasil, muitos investidores estão em busca de diversificação global, incluse, a partir dos ETFs (Exchange Traded Funds). Principalmente com a perspectiva de queda dos juros dos Estados Unidos e baixa do dólar, investir no exterior é uma opção bastante atrativa.

Abaixo estão cinco razões pelas quais você deve considerar investir no exterior através deste tipo de ativo, com a ajuda da Investo e do analista Evandro Medeiros, da Suno Research.

1. Diversificação Simplificada

Os ETFs oferecem acesso a uma cesta de ativos internacionais com um único investimento. Isso permite que você reduza o risco associado à concentração em um único mercado.

Como ressalta Alessandra Gontijo, CCO da Investo, "os ETFs garantem liquidez, pois podem ser comprados e vendidos diretamente na B3, além de oferecerem diversificação ao permitir o acesso a uma cesta de ativos por meio de um único investimento."