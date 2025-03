SNAG11 registra alta na reserva de lucro e mantém guidance de dividendos para semestre

SNAG11: safra de soja fortalece perspectivas positivas

A colheita da soja no Brasil segue em ritmo acelerado. Até o dia 9 de março, cerca de 60,9% da área plantada havia sido colhida, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O bom desempenho se deve, em grande parte, às condições climáticas favoráveis nas principais regiões produtoras.

O estado do Mato Grosso, que responde por 23% do patrimônio do SNAG11, já finalizou 91,7% da colheita, consolidando sua liderança no setor agrícola. Goiás, com a maior exposição do fundo (32% do PL), chegou a 71% da safra colhida. Outros estados como São Paulo (85%) e Minas Gerais (56%) também mantêm bom ritmo.

A região Sul apresentou dificuldades devido a intempéries climáticas, mas o impacto sobre o fundo é limitado, já que o Paraná representa apenas 0,01% da carteira.

Café se valoriza e beneficia fundo com operações do CRA Ruiz

O SNAG11 também tem participação relevante no setor cafeeiro, com destaque para o CRA Ruiz, que representa 8% do patrimônio. A valorização da commodity no mercado internacional tem compensado a menor produtividade em áreas não irrigadas.

A empresa emissora do CRA mantém boa parte de sua produção em áreas irrigadas, o que garante resiliência operacional mesmo em ciclos climáticos mais adversos.