Por que o Copom elevou a Selic a 14,25% ao ano, maior valor desde 2016?

O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) anunciou nesta quarta-feira (19) a elevação da taxa básica de juros (Taxa Selic) em um ponto percentual, alcançando o patamar de 14,25%. O objetivo do BC é frear o avanço da inflação, atualmente em 5,06%.

O Copom já anunciou que voltará a elevar taxa básica de juros na próxima reunião, ainda que de menor magnitude. A expectativa é que a Taxa Selic alcance 15% até o fim do ano. Na visão dos especialistas, esse ciclo de alta pode sim contribuir para a redução dos preços, mas também há consequências econômicas críticas para o país.

“Essa decisão encarece o crédito, reduz o consumo e pode desacelerar a economia no médio prazo, mas reforça o compromisso com a estabilidade de preços”, afirma Sidney Lima, Analista CNPI da Ouro Preto Investimentos.

Com o crédito mais caro, as famílias tendem a comprar menos, diminuindo a atividade econômica. De igual modo, as empresas também terão mais dificuldades para novos investimentos.